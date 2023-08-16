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На предприятии в Челябинске объяснили появление столба рыжего дыма

18.33 Вторник, 22 августа 2023
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
На Челябинском металлургическом комбинате объяснили появление в городе столба рыжего дыма.

В пресс-службе предприятия заявили о «нештатной ситуации», в результате которой произошел «кратковременный выход взвеси запыленного воздуха», пишут РИА Новости.

«Во вторник, 22 августа, произошла нештатная ситуация на одной из домен ЧМК: при выпуске чугуна случился "обрыв" летки, при этом наблюдался кратковременный выход взвеси запыленного воздуха. Выпуск сразу был закрыт. Оранжевый цвет дыма обусловлен наличием оксида железа, взвешенные частицы осели на территории предприятия. В данный момент технологический процесс восстановлен, проводится служебное расследование», — сообщили на предприятии.

Ранее на гигантский столб рыжего дыма в районе металлургического комбината пожаловались местные жители. Также пользователи пишут о тяжелом неприятном запахе.

Добавим, что накануне губернатор Челябинской области Текслер посетил Челябинский металлургический комбинат и «проверил ход исполнения экологических соглашений». По словам губернатора, предприятие взяло на себя повышенные обязательства по снижению выбросов.

Нештатную ситуацию на предприятии власти региона пока не комментировали.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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