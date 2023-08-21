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Жители Челябинска пожаловались на огромный столб рыжего дыма и запах в городе
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
Жители Челябинска в местных пабликах пожаловались на гигантский столб рыжего дыма в районе металлургического комбината.
Также пользователи пишут о тяжелом неприятном запахе. По сообщениям в соцсетях, первый выброс якобы произошел около девяти утра, второй в 11.
Власти и представители предприятия, а также экстренные службы информацию пока не комментировали.
Добавим, что накануне губернатор Челябинской области Текслер посетил Челябинский металлургический комбинат и «проверил ход исполнения экологических соглашений».
По словам губернатора, предприятие взяло на себя повышенные обязательства по снижению выбросов.
Также пользователи пишут о тяжелом неприятном запахе. По сообщениям в соцсетях, первый выброс якобы произошел около девяти утра, второй в 11.
Власти и представители предприятия, а также экстренные службы информацию пока не комментировали.
Добавим, что накануне губернатор Челябинской области Текслер посетил Челябинский металлургический комбинат и «проверил ход исполнения экологических соглашений».
По словам губернатора, предприятие взяло на себя повышенные обязательства по снижению выбросов.
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