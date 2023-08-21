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Главред RT Симоньян сообщила, что сбитый ПВО беспилотник упал на соседней улице
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что сбитый в Истринском районе беспилотник упал на соседней улице.
«Тот беспилотник, что сбили в Истринском районе, упал на соседней с нами улице», — написала в телеграм-канале Симоньян.
При этом она поблагодарила ПВО за то, что обошлось «без жертв и разрушений».
Ранее в Минобороны сообщили, что утром в понедельник дежурными силами ПВО беспилотник был уничтожен над территорией Истринского района Московской области. Это второй за утро понедельника сбитый дрон в регионе. Ранее в ведомстве сообщили о беспилотнике, потерпевшем крушение в районе населенного пункта Покровское Рузского района.
Аэропорты Москвы вводили ограничения на прием и выпуск самолетов.
«Тот беспилотник, что сбили в Истринском районе, упал на соседней с нами улице», — написала в телеграм-канале Симоньян.
При этом она поблагодарила ПВО за то, что обошлось «без жертв и разрушений».
Ранее в Минобороны сообщили, что утром в понедельник дежурными силами ПВО беспилотник был уничтожен над территорией Истринского района Московской области. Это второй за утро понедельника сбитый дрон в регионе. Ранее в ведомстве сообщили о беспилотнике, потерпевшем крушение в районе населенного пункта Покровское Рузского района.
Аэропорты Москвы вводили ограничения на прием и выпуск самолетов.
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