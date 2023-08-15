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В Воронежской области у человека обнаружена сибирская язва, на территории введен карантин
Фото: Вечерние Ведомости
В Воронежской области у человека обнаружена сибирская язва. Об этом в понедельник сообщает местное управление Роспотребнадзора.
«В Панинском муниципальном районе Воронежской области зарегистрирован случай заболевания человека сибирской язвой. Болезнь возникла при контакте с тушей зараженного животного. Случай лабораторно подтвержден Ставропольским противочумным институтом Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.
Специалисты определили круг контактных лиц, исследуют пробы из объектов внешней среды.
В воскресенье губернатор Воронежской области подписал указ о введении карантина на некоторых территориях в связи с заболеванием сибирской язвой. Так, некоторые территории, где зафиксирован очаг заболевания, временно запретили посещать посторонним лицам. Запрещен убой и перемещение животных, охота, некоторые сельхозработы (заготовка кормов) и пр.
Карантин, судя по документу, будет действовать до 16 ноября включительно.
Напомним, в конце июля в Туве из инфекционной больницы сбежали четыре пациента с сибирской язвой.
«В Панинском муниципальном районе Воронежской области зарегистрирован случай заболевания человека сибирской язвой. Болезнь возникла при контакте с тушей зараженного животного. Случай лабораторно подтвержден Ставропольским противочумным институтом Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.
Специалисты определили круг контактных лиц, исследуют пробы из объектов внешней среды.
В воскресенье губернатор Воронежской области подписал указ о введении карантина на некоторых территориях в связи с заболеванием сибирской язвой. Так, некоторые территории, где зафиксирован очаг заболевания, временно запретили посещать посторонним лицам. Запрещен убой и перемещение животных, охота, некоторые сельхозработы (заготовка кормов) и пр.
Карантин, судя по документу, будет действовать до 16 ноября включительно.
Напомним, в конце июля в Туве из инфекционной больницы сбежали четыре пациента с сибирской язвой.
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