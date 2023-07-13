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В Туве из больницы сбежали четыре пациента с сибирской язвой
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Туве из инфекционной больницы сбежали четыре пациента с сибирской язвой.
Об этом сообщил региональный Минздрав.
«В Республиканской инфекционной больнице отказались от лечения и самовольно покинули медицинскую организацию четыре пациента, госпитализированные по поводу сибирской язвы. О факте отказа от лечения от особо-опасной инфекции направлено экстренное уведомление в Управление Роспотребнадзора по РТ», — говорится в сообщении.
На лечении продолжает находиться один пациент.
По данным ведомства, состояние всех пяти пациентов удовлетворительное, «однако они могут быть выписаны только после полной эпителизации кожных проявлений инфекции».
«Передача инфекции от человека к человеку крайне редки, но возможны, особенно, если у больного не до конца зажили кожные язвенные проявления», — предупредили в министерстве.
Напомним, первый случай заражения был зарегистрирован в регионе в конце июня. К медикам обратился мужчина, который участвовал в убое лошади.
В Минздраве сообщили, что ограничительные меры на территории очага инфекции продлены до 20 июля «в связи с ожиданием результатов лабораторных исследований биоматериалов от еще одной лошади».
Об этом сообщил региональный Минздрав.
«В Республиканской инфекционной больнице отказались от лечения и самовольно покинули медицинскую организацию четыре пациента, госпитализированные по поводу сибирской язвы. О факте отказа от лечения от особо-опасной инфекции направлено экстренное уведомление в Управление Роспотребнадзора по РТ», — говорится в сообщении.
На лечении продолжает находиться один пациент.
По данным ведомства, состояние всех пяти пациентов удовлетворительное, «однако они могут быть выписаны только после полной эпителизации кожных проявлений инфекции».
«Передача инфекции от человека к человеку крайне редки, но возможны, особенно, если у больного не до конца зажили кожные язвенные проявления», — предупредили в министерстве.
Напомним, первый случай заражения был зарегистрирован в регионе в конце июня. К медикам обратился мужчина, который участвовал в убое лошади.
В Минздраве сообщили, что ограничительные меры на территории очага инфекции продлены до 20 июля «в связи с ожиданием результатов лабораторных исследований биоматериалов от еще одной лошади».
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