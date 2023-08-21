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Аэропорты Москвы ввели ограничения на прием и выпуск самолетов на фоне сообщений о дронах

10.39 Понедельник, 21 августа 2023
Фото: Вечерние Ведомости
Московские аэропорты Внуково и Домодедово сообщили об ограничениях на прием и выпуск самолетов.

«По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 6.25 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани», — сообщили во Внуково утром в понедельник (цитата по РИА Новости).

Аэропорт Домодедово также ввел ограничения на прием и вылет самолетов с 06.26 «для обеспечения дополнительных мер безопасности». Там сообщили, что воздушные суда могут быть перенаправлены на запасные аэродромы.

В понедельник рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Екатеринбурга, который должен был приземлиться в московском «Шереметьево», сел в аэропорту Казани. Лайнер развернулся перед началом снижения. По данным РИА Новости, пилот якобы объявил, что «все аэропорты Москвы закрыты». Как сообщается, после приземления пассажирам объявили, что самолет дозаправят и он отправится по месту назначения в столицу.

Утром в понедельник в Минобороны РФ сообщили о потерпевшем крушение дроне в Подмосковье. Он был подавлен средствами РЭБ и потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Рузского района. Пострадавших нет, утверждают в министерстве. Позже в ведомстве сообщили о втором беспилотнике. В Минобороны заявили, что дежурные силы ПВО уничтожили еще один беспилотник над Истринским районом Московской области.

Обновлено. На данный момент Внуково и Домодедово сообщили о снятии временных ограничений, аэропорты работают штатно с 8.30 (мск).

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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