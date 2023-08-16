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Сенатор Клишас в очередной раз выступил с критикой МВД

18.03 Четверг, 17 августа 2023
Фото: Вечерние Ведомости
Сенатор Клишас раскритиковал МВД, которое, в свою очередь, раскритиковало законопроект сенатора.

Речь идет о законопроекте по онлайн-торговле алкоголем.

По данным «Ведомостей», инициатива Клишаса «встретила противодействие со стороны МВД». В легализации онлайн-торговли алкоголем министерство усмотрело «риск ослабления госконтроля за оборотом спиртного», пишет издание со ссылкой на заключение МВД на этот законопроект.

Отмечается, что «ослабление госконтроля» приведет к тому, что алкоголь смогут покупать несовершеннолетние, в том числе в ночное время, кроме того, возникнут условия для сбыта поддельных спиртных напитков.

Клишас в ответ на это заявил об «отсутствии любого госконтроля» в отношении онлайн-торговли спиртным. «Отсутствие любого госконтроля за нелегальной интернет торговлей алкоголем в настоящее время, 24 часа в сутки, потребителям любого возраста, без всяких ограничений торговля контрафактной алкогольной продукцией через интернет — это реальность сегодняшнего дня, которую МВД старается просто не замечать <...> Как можно ещё ослабить госконтроль в данных условиях — знает только МВД, похоже...», — написал Клишас в телеграм-канале в четверг.

Добавим, что сенатор выступил с критикой ведомства во второй раз за два дня. Накануне он высказался о предложении МВД, которое касается доступа к электронным устройствам россиян без соответствующего судебного решения.

«Предложения МВД о доступе к электронным устройствам граждан без судебного решения должны быть изучены на предмет конституционности. Тайна переписки, частной жизни — важнейшие конституционные права, которые подлежат защите», — заявил Клишас.

Инициатива министерства, напомним, вызвала бурное обсуждение. Многие посчитали, что полиция сможет в таком случае получить внесудебный доступ и к частной переписке граждан.

Депутат ГД Хинштейн назвал инициативу «весьма неоднозначной». «Весьма неоднозначная инициатива МВД: предоставить силовикам в досудебном порядке удаленный доступ к информации из дата-центров, облачных хранилищ, от операторов связи, а также из гаджетов граждан», — написал депутат. Он добавил, что если новые инициативы МВД поступят в Госдуму, ИТ-Комитет «изучит их самым детальным образом, сделав все, чтобы конституционные права граждан никоим образом не были нарушены».

В СПЧ также заявили, что инициативу МВД о доступе к информации без санкции суда «сначала необходимо тщательно изучить».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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