Возрастное ограничение 18+
В Минтрансе предложили отказаться от дублирования надписей на английском
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Министерстве транспорта предложили отказаться от обязательного дублирования надписей на английском языке. Речь идет о схемах и указателях метро, монорельса, фуникулеров и канатных дорог.
Соответствующий документ был опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Поводом для такой инициативы стали «многочисленные обращения граждан», «информационная нагрузка на пассажиров» и «социально-политическая ситуация в стране», о чем говорится в пояснительной записке.
Однако проектом предполагается, что регионам оставят возможность самостоятельно принимать решение о необходимости дублирования надписей на английский.
Напомним, что ранее в Госдуме предложили исключить из школьной программы обязательное исключение английского языка.
Соответствующий документ был опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Поводом для такой инициативы стали «многочисленные обращения граждан», «информационная нагрузка на пассажиров» и «социально-политическая ситуация в стране», о чем говорится в пояснительной записке.
Однако проектом предполагается, что регионам оставят возможность самостоятельно принимать решение о необходимости дублирования надписей на английский.
Напомним, что ранее в Госдуме предложили исключить из школьной программы обязательное исключение английского языка.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Лже-провайдер похитил у пенсионера из Екатеринбурга 700 тысяч под видом настройки сим-карты
06 августа 2023
06 августа 2023
За попытку дать взятку постовым Ревды житель Дегтярска лишился гораздо большей суммы
11 августа 2023
11 августа 2023