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СМИ: производители майонеза планируют повысить цены из-за роста стоимости ингредиентов
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Майонез в российских магазинах может подорожать. Крупные производители планируют повысить цены из-за роста стоимости основных ингредиентов.
Так, производитель соусов «Эссен Продакшн АГ» (бренд «Махеевъ») уведомляет ритейлеров о повышении цен на майонез на 5-10% с 21 августа, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо компании. Также планируется поднять цены на часть других соусов. Кроме того, может вырасти цена на продукцию для ресторанного рынка (порционные соусы в упаковке).
Издание со ссылкой на источники в торговых сетях пишет, что с заявлением о повышении отпускных цен на 10% также обратилась ГК «Эфко» («Слобода»), об индексации на 12% заявил НМЖК («Ряба», Astoria). В компаниях эти данные не комментируют.
Напомним, на прошлой неделе крупные производители кофе и чая предупредили ритейлеров о повышении отпускных цен с 1 сентября (речь о производителях чая и кофе «Май» — бренды «Майский», «Лисма», Curtis, Richard, Coffesso). Цены, как ожидается, вырастут на 6-9%.
Так, производитель соусов «Эссен Продакшн АГ» (бренд «Махеевъ») уведомляет ритейлеров о повышении цен на майонез на 5-10% с 21 августа, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо компании. Также планируется поднять цены на часть других соусов. Кроме того, может вырасти цена на продукцию для ресторанного рынка (порционные соусы в упаковке).
Издание со ссылкой на источники в торговых сетях пишет, что с заявлением о повышении отпускных цен на 10% также обратилась ГК «Эфко» («Слобода»), об индексации на 12% заявил НМЖК («Ряба», Astoria). В компаниях эти данные не комментируют.
Напомним, на прошлой неделе крупные производители кофе и чая предупредили ритейлеров о повышении отпускных цен с 1 сентября (речь о производителях чая и кофе «Май» — бренды «Майский», «Лисма», Curtis, Richard, Coffesso). Цены, как ожидается, вырастут на 6-9%.
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