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Производители кофе и чая предупредили ритейлеров о повышении цен

17.12 Среда, 9 августа 2023
Фото: Вечерние Ведомости
Крупные производители кофе и чая предупредили ритейлеров о повышении отпускных цен с 1 сентября.

Речь идет о производителях чая и кофе «Май» (бренды «Майский», «Лисма», Curtis, Richard, Coffesso). Цены, как ожидается, вырастут на 6-9%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо компании ритейлерам.

К росту затрат на импорт сырья привела высокая волатильность курса рубля, говорится в письме. Кроме того, отмечается, что на ситуации сказалось падение урожайности какао-бобов и чая.

Кроме того, по данным «Коммерсанта», на 15% увеличится стоимость кондитерской продукции.

Производители оценили ситуацию, как «сложную». При этом пообещали повышать цены плавно «во избежание резкого скачка», пишет издание.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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