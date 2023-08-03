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В Госдуме предложили сократить рабочую неделю до 36 часов
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю с 40 до 36 часов для всех работающих.
Член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб («ЕР») считает, что Россия «должна быть в этом направлении прогрессивной».
«По этому пути идут многие страны мира, и Россия должна быть в этом направлении прогрессивной. В Европе много стран, где работают 36, 35 и даже 32 часа в неделю. Например, в Нидерландах, которые являются достаточно благополучной страной с одним из самых высоких уровней жизни, работают не более 33 часов в неделю», — сказала депутат «Ленте.ру».
По ее мнению, с учетом цифровизации эффективность труда во много раз выросла. «А мы относимся к работникам так же, как относились 50 лет назад <...> Работники просто выгорают», — сказала она.
Депутат предлагает ежедневное сокращение рабочих часов или сокращение рабочего времени пятницу. Для работодателей она предлагает провести «добровольный эксперимент», а в обмен им будут предложены «определенные преференции, например, получение госзаказов».
Накануне в ЛДПР предложили ввести четырёхдневную рабочую неделю для многодетных семей, в партии уже подготовили соответствующий законопроект.
Ранее министр труда и соцзащиты Котяков заявил, что в России нет необходимости вводить четырехдневную рабочую неделю.
Член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб («ЕР») считает, что Россия «должна быть в этом направлении прогрессивной».
«По этому пути идут многие страны мира, и Россия должна быть в этом направлении прогрессивной. В Европе много стран, где работают 36, 35 и даже 32 часа в неделю. Например, в Нидерландах, которые являются достаточно благополучной страной с одним из самых высоких уровней жизни, работают не более 33 часов в неделю», — сказала депутат «Ленте.ру».
По ее мнению, с учетом цифровизации эффективность труда во много раз выросла. «А мы относимся к работникам так же, как относились 50 лет назад <...> Работники просто выгорают», — сказала она.
Депутат предлагает ежедневное сокращение рабочих часов или сокращение рабочего времени пятницу. Для работодателей она предлагает провести «добровольный эксперимент», а в обмен им будут предложены «определенные преференции, например, получение госзаказов».
Накануне в ЛДПР предложили ввести четырёхдневную рабочую неделю для многодетных семей, в партии уже подготовили соответствующий законопроект.
Ранее министр труда и соцзащиты Котяков заявил, что в России нет необходимости вводить четырехдневную рабочую неделю.
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