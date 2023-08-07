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В Москве в квартире загорелся электросамокат, пострадали трое детей
Фото: Вечерние Ведомости
В московской квартире минувшей ночью загорелся электросамокат.
Пострадали трое детей, сообщает МЧС РФ. «Дети 4 и 9 лет, а также 7-месячный малыш госпитализированы с ожогами верхних дыхательных путей», — говорится в сообщении.
Площадь пожара в трехкомнатной квартире составила один квадратный метр, возгорание вовремя заметили. Семья еще не спала, поэтому трагедии удалось избежать.
В МЧС напомнили, что электросамокаты нельзя оставлять на зарядке без внимания, особенно ночью.
Напомним, в январе этого года в Воткинске произошел пожар в квартире из-за оставленного на зарядке робота-пылесоса.
Пострадали трое детей, сообщает МЧС РФ. «Дети 4 и 9 лет, а также 7-месячный малыш госпитализированы с ожогами верхних дыхательных путей», — говорится в сообщении.
Площадь пожара в трехкомнатной квартире составила один квадратный метр, возгорание вовремя заметили. Семья еще не спала, поэтому трагедии удалось избежать.
В МЧС напомнили, что электросамокаты нельзя оставлять на зарядке без внимания, особенно ночью.
Напомним, в январе этого года в Воткинске произошел пожар в квартире из-за оставленного на зарядке робота-пылесоса.
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