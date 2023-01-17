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МЧС: в Воткинске произошел пожар из-за оставленного на зарядке робота-пылесоса
Россия и мир
Фото: телеграм-канал МЧС РФ
В городе Воткинске в Удмуртии произошел пожар в квартире из-за оставленного на зарядке робота-пылесоса, сообщили в МЧС.
«Гаджет вместо уборки устроил пожар в Воткинске Удмуртской Республики. Соседи заметили возгорание и вызвали пожарных», — сообщили в ведомстве.
Пожарным пришлось установить автолестницу и выбить окно. Удалось избежать потери значительной части имущества, добавили в МЧС.
В ведомстве предупредили, что оставлять приборы на зарядке без присмотра нельзя. «Не оставляйте включенными электроприборы, уходя из дома! Они могут сломаться, возникнет аварийный режим работы. К чему это может привести, вы видите на фото», — сообщили в МЧС.
«Гаджет вместо уборки устроил пожар в Воткинске Удмуртской Республики. Соседи заметили возгорание и вызвали пожарных», — сообщили в ведомстве.
Пожарным пришлось установить автолестницу и выбить окно. Удалось избежать потери значительной части имущества, добавили в МЧС.
В ведомстве предупредили, что оставлять приборы на зарядке без присмотра нельзя. «Не оставляйте включенными электроприборы, уходя из дома! Они могут сломаться, возникнет аварийный режим работы. К чему это может привести, вы видите на фото», — сообщили в МЧС.
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