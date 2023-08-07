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После взрыва в Сергиевом Посаде остается неизвестной судьба 12 человек
Фото: телеграм-канал Дмитрия Акулова
После мощного взрыва в Сергиевом Посаде остается неизвестной судьба 12 человек.
Эти данные приводит ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Накануне вечером глава округа Дмитрий Акулов сообщил, что без вести пропавшими числятся восемь человек.
Всего, по его данным, пострадали 60 человек. Одна из пострадавших накануне умерла в районной больнице. Это женщина 1978 года рождения, она работала в цехе №54 ЗОМЗа.
Погибших, по сообщениям властей, не найдено.
После взрыва был введен режим локальной ЧС регионального характера.
Взрыв произошел утром 9 августа на территории Загорского оптико-механического завода.
Эти данные приводит ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Накануне вечером глава округа Дмитрий Акулов сообщил, что без вести пропавшими числятся восемь человек.
Всего, по его данным, пострадали 60 человек. Одна из пострадавших накануне умерла в районной больнице. Это женщина 1978 года рождения, она работала в цехе №54 ЗОМЗа.
Погибших, по сообщениям властей, не найдено.
После взрыва был введен режим локальной ЧС регионального характера.
Взрыв произошел утром 9 августа на территории Загорского оптико-механического завода.
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