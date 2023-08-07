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Прокуратура: в Сергиевом Посаде произошел взрыв на складе пиротехники
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
Взрыв в Сергиевом Посаде, по предварительной информации прокуратуры, произошел на складе пиротехники.
«По предварительным данным, сегодня на территории предприятия, расположенном на пр. Красной Армии в г. Сергиев Посад, произошёл взрыв на складе пиротехнических изделий. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств взрыва на территории предприятия», — сообщает прокуратура Подмосковья.
Ранее сообщалось, что взрыв произошел на территории Загорского оптико-механического завода.
Информация о количестве пострадавших уточняется, добавили в ведомстве.
«По предварительным данным, сегодня на территории предприятия, расположенном на пр. Красной Армии в г. Сергиев Посад, произошёл взрыв на складе пиротехнических изделий. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств взрыва на территории предприятия», — сообщает прокуратура Подмосковья.
Ранее сообщалось, что взрыв произошел на территории Загорского оптико-механического завода.
Информация о количестве пострадавших уточняется, добавили в ведомстве.
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