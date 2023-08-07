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Власти: в Сергиевом Посаде из-за взрыва повреждены 38 многоквартирных домов и две школы
Фото: МЧС России
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что после взрыва в Сергиевом Посаде под завалами могут находиться люди.
«Спасателям понадобится около 12 часов, чтобы разобрать завалы. Там еще могут оставаться люди, троих уже извлекли — их состояние врачи оценивают как тяжелое. На месте работают почти 160 спасателей, а также силовые ведомства», — говорится в телеграм-канале губернатора.
Точные причины взрыва, по его данным, предстоит выяснить.
«Всего за медицинской помощью обратились 56 человек. 30 сейчас в стационаре, шестеро из них — в реанимации. Еще 26 человек обращались в травмпункт — госпитализация им не понадобилась, после осмотра врачи отпустили их домой», — говорится в сообщении.
По словам Воробьева, власти получили около 100 обращений от жителей, в чьих квартирах взрывной волной выбило стекла.
Всего пострадало 38 многоквартирных домов. Частично разрушены социальные объекты — спорткомплекс «Луч», магазин, а также две школы.
Ранее сообщалось, что взрыв произошел на складе пиротехники.
«Спасателям понадобится около 12 часов, чтобы разобрать завалы. Там еще могут оставаться люди, троих уже извлекли — их состояние врачи оценивают как тяжелое. На месте работают почти 160 спасателей, а также силовые ведомства», — говорится в телеграм-канале губернатора.
Точные причины взрыва, по его данным, предстоит выяснить.
«Всего за медицинской помощью обратились 56 человек. 30 сейчас в стационаре, шестеро из них — в реанимации. Еще 26 человек обращались в травмпункт — госпитализация им не понадобилась, после осмотра врачи отпустили их домой», — говорится в сообщении.
По словам Воробьева, власти получили около 100 обращений от жителей, в чьих квартирах взрывной волной выбило стекла.
Всего пострадало 38 многоквартирных домов. Частично разрушены социальные объекты — спорткомплекс «Луч», магазин, а также две школы.
Ранее сообщалось, что взрыв произошел на складе пиротехники.
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