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После взрыва на заводе в Сергиевом Посаде объявлена тотальная эвакуация
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
После взрыва на заводе в Сергиевом Посаде объявлена тотальная эвакуация зданий.
Об это пишут РИА Новости со ссылкой на местные власти. На место прибыли силовики и глава округа. Губернатор Воробьев отправился на место ЧП.
Ранее сообщалось, что взрыв произошел на территории Загорского оптико-механического завода. Местные власти сообщают, что во многих зданиях выбило стекла.
Официальной информации о пострадавших пока нет.
Об это пишут РИА Новости со ссылкой на местные власти. На место прибыли силовики и глава округа. Губернатор Воробьев отправился на место ЧП.
Ранее сообщалось, что взрыв произошел на территории Загорского оптико-механического завода. Местные власти сообщают, что во многих зданиях выбило стекла.
Официальной информации о пострадавших пока нет.
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