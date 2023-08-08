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Губернатор Ульяновской области подтвердил задержание главы Димитровграда
Фото: Вечерние Ведомости
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских подтвердил задержание главы Димитровграда Андрея Большакова.
По словам Русских, мэр города был задержан «при порочащих обстоятельствах» и будет уволен в связи с утратой доверия.
«Сегодня в Димитровграде при порочащих обстоятельствах работники силовых структур задержали главу города Андрея Большакова. К Большакову было много вопросов и претензий с нашей стороны. Многочисленные проблемы горожан оставались без внимания. Мы не будем ждать следствия и суда. Считаю, что факта задержания при компрометирующих обстоятельствах достаточно, чтобы уволить его по утрате доверия», — заявил глава региона в телеграм-канале, не пояснив, с чем именно связано задержание и о каких «компрометирующих обстоятельствах» идет речь.
Он добавил, что в ближайшее время должен быть назначен новый конкурс по выборам главы администрации. «Полагаю, что нового мэра должен определить новый состав городской думы Димитровграда», — сказал он.
Ранее стало известно, что в Ульяновской области задержан мэр Димитровграда, он при задержании оказывал сопротивление, пишут местные СМИ. Кроме мэра, задержаны высокопоставленные чиновники. Дело, предположительно, касается взяток при строительстве.
По словам Русских, мэр города был задержан «при порочащих обстоятельствах» и будет уволен в связи с утратой доверия.
«Сегодня в Димитровграде при порочащих обстоятельствах работники силовых структур задержали главу города Андрея Большакова. К Большакову было много вопросов и претензий с нашей стороны. Многочисленные проблемы горожан оставались без внимания. Мы не будем ждать следствия и суда. Считаю, что факта задержания при компрометирующих обстоятельствах достаточно, чтобы уволить его по утрате доверия», — заявил глава региона в телеграм-канале, не пояснив, с чем именно связано задержание и о каких «компрометирующих обстоятельствах» идет речь.
Он добавил, что в ближайшее время должен быть назначен новый конкурс по выборам главы администрации. «Полагаю, что нового мэра должен определить новый состав городской думы Димитровграда», — сказал он.
Ранее стало известно, что в Ульяновской области задержан мэр Димитровграда, он при задержании оказывал сопротивление, пишут местные СМИ. Кроме мэра, задержаны высокопоставленные чиновники. Дело, предположительно, касается взяток при строительстве.
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