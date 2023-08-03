Возрастное ограничение 18+

СМИ: в Ульяновской области задержан мэр города и высокопоставленные чиновники

14.13 Вторник, 8 августа 2023
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Ульяновской области задержан мэр Димитровграда, а также высокопоставленные сотрудники регионального правительства.

Об этом сообщают местные СМИ. По информации 73online.ru, мэр Димитровграда был задержан оперативникам во дворе городской администрации. Издание со ссылкой на очевидцев пишет, что мэр якобы оказал сопротивление при задержании и заблокировал дверь машины. Силовики сделали предупредительный выстрел в воздух и выбили стекло у водительского кресла.

По данным источника издания, мэра взяли с поличным за взятку, а после обыска автомобиля при нем якобы обнаружили более 1 миллиона рублей.

Также в местных СМИ сообщают, что в Ульяновске в рамках той же спецоперации задержаны помощник главы Ульяновской области и его помощник.

Задержание может быть связано со взятками при строительстве в рамках федерального нацпроекта, пишут СМИ.

Официально в правоохранительных органах эту информацию пока не комментировали.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
«Вечерние ведомости» снова обвиняют в дискредитации использования российской армии
03 августа 2023
Более 600 миллионов получил Нижний Тагил на модернизацию газовых котельных
06 августа 2023
Жителей Сортировки в Екатеринбурге разбудил вой сирены
04 августа 2023
Парень похитил у екатеринбурженки 2 млн рублей и проиграл их на ставках
01 августа 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Это элементарно, ватман». Екатеринбургским присяжным в качестве доказательства убийства показали нарисованное на бумаге «пятно крови»

Рассказываем подробности громкого процесса об убийстве, который несколько раз требовали закрыть от СМИ
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
17:54 Обновленный фонтан в Историческом сквере в Екатеринбурге запустят 18 августа
17:23 В Екатеринбурге на три месяца перекроют улицу Мельникова
16:57 Трезвую зону на День города расширили в Екатеринбурге
16:22 На станции ВИЗ в Екатеринбурге построили новый пешеходный мост
15:59 Присяжные в Екатеринбурге единогласно вынесли оправдательный вердикт по делу об убийстве бизнесмена Зубакина
15:23 После обрушения трубы на заводе в Краснотурьинске возбуждено уголовное дело
14:55 Крупную партию незаконных гаджетов нашли в одном из магазинов Екатеринбурга
14:22 За выходные в Екатеринбурге задержали 14 водителей без прав
13:51 В Первоуральске вынесли приговор виновнику смертельного ДТП
13:26 Мужчин, напавших на девушку в Каменске-Уральском из-за цвета волос, арестовали
12:54 Звание Почетного гражданина города присвоили четырем екатеринбуржцам
12:20 В Екатеринбурге запретят парковку на улице Бебеля
11:58 Под Екатеринбургом ищут пропавшую женщину с пятилетней дочкой
11:25 Один лесной пожар действует в Свердловской области
10:53 В Сысертском районе водитель снегоболотохода без прав погиб в ДТП
10:21 За неделю клещи покусали 221 свердловчанина
10:01 После ограничения в правах недобросовестный подрядчик выплатил материальный ущерб от совершенного им преступления
09:50 Глава СКР взял на контроль дело об убийстве девушки в Екатеринбурге
09:24 В Екатеринбурге легковушка насмерть сбила пешехода
21:22 Оказавшийся под завалами в Краснотурьинске альпинист погиб
20:43 День рождения башни на Плотинке отпразднуют воскресным фестивалем
20:05 Прокуратура проверяет инцидент с обрушением трубы в Краснотурьинске
19:49 В парке Маяковского в Екатеринбурге поставили уличный спектакль
19:02 В Екатеринбурге прокурор прочитала подсудимому и присяжным обвинительное стихотворение
19:01 При взрыве моторки на Тагильском пруду пострадал несовершеннолетний мальчик
Все новости
17:54 В Липецкой области здание продали вместе с живущими в нем ветеранами МВД
14:22 Губернатор Ульяновской области подтвердил задержание главы Димитровграда
14:13 СМИ: в Ульяновской области задержан мэр города и высокопоставленные чиновники
18:07 В Анапе после поездки на «банане» от сердечного приступа скончался турист
17:42 В Нижнем Новгороде из-за внешности избили троих 18-летних парней
16:47 В Самарской области задержали главу регионального Минздрава
16:07 На 82-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко
18:28 В Анапе задержали подозреваемого в домогательствах к девочкам в детском лагере
17:19 СК проверит интервью Собчак с актером Паниным на оправдание терроризма
16:34 В Амурской области после отдыха в детском лагере умерла малолетняя девочка
15:32 Глава Башкирии убедил вооруженного гранатой мужчину на Нагаевском шоссе сдаться
14:55 В Красноярском крае при крушении частного гидросамолета погибли два человека
16:24 Суд арестовал челябинца, который 14 лет удерживал в своем доме девушку
16:11 В Люберцах крупный пожар на предприятии по производству шин
15:47 Роспотребнадзор: в Москве у сотрудника ПАО «Роснефть» обнаружили корь
19:09 Депутат Хинштейн сообщил о взрыве на НПЗ в Самаре
18:51 Власти подтвердили взрыв в центре Таганрога
18:39 В Таганроге произошел мощный взрыв
17:38 Роспотребнадзор: в Татарстане 83 человека заразились корью, из них 39 детей
16:49 В Москве задержали 27-летнего мужчину, который нашел на улице миллион рублей
15:52 Сенаторы приняли поправку о запрете юрпомощи в военкоматах, признав ее «юридически некорректной»
14:20 Совфед одобрил закон о призывном возрасте в РФ с 18 до 30 лет
13:19 Путин: Россия списала задолженности стран Африки на сумму $23 млрд
13:04 В России почти вдвое выросли цены на имбирь
12:30 В ГД внесли законопроект о лишении свободы на 4 года за мелкие взятки до 10 тысяч рублей
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK