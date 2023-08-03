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СМИ: в Ульяновской области задержан мэр города и высокопоставленные чиновники
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Ульяновской области задержан мэр Димитровграда, а также высокопоставленные сотрудники регионального правительства.
Об этом сообщают местные СМИ. По информации 73online.ru, мэр Димитровграда был задержан оперативникам во дворе городской администрации. Издание со ссылкой на очевидцев пишет, что мэр якобы оказал сопротивление при задержании и заблокировал дверь машины. Силовики сделали предупредительный выстрел в воздух и выбили стекло у водительского кресла.
По данным источника издания, мэра взяли с поличным за взятку, а после обыска автомобиля при нем якобы обнаружили более 1 миллиона рублей.
Также в местных СМИ сообщают, что в Ульяновске в рамках той же спецоперации задержаны помощник главы Ульяновской области и его помощник.
Задержание может быть связано со взятками при строительстве в рамках федерального нацпроекта, пишут СМИ.
Официально в правоохранительных органах эту информацию пока не комментировали.
Об этом сообщают местные СМИ. По информации 73online.ru, мэр Димитровграда был задержан оперативникам во дворе городской администрации. Издание со ссылкой на очевидцев пишет, что мэр якобы оказал сопротивление при задержании и заблокировал дверь машины. Силовики сделали предупредительный выстрел в воздух и выбили стекло у водительского кресла.
По данным источника издания, мэра взяли с поличным за взятку, а после обыска автомобиля при нем якобы обнаружили более 1 миллиона рублей.
Также в местных СМИ сообщают, что в Ульяновске в рамках той же спецоперации задержаны помощник главы Ульяновской области и его помощник.
Задержание может быть связано со взятками при строительстве в рамках федерального нацпроекта, пишут СМИ.
Официально в правоохранительных органах эту информацию пока не комментировали.
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