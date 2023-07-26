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Депутат Хинштейн сообщил о взрыве на НПЗ в Самаре
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Депутат ГД от Самарской области Александр Хинштейн сообщил о взрыве на Куйбышевском НПЗ.
«На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре сегодня произошел взрыв. По предварительной версии, было заложено взрывное устройство», — написал депутат в телеграм-канале.
По его данным, пострадавших и «серьезных разрушений» нет. Причина взрыва не сообщается.
Ранее в пятницу взрыв прогремел в центре Таганрога.
UPD: Мужчина, заложивший взрывное устройство на заводе в Самарской области, работал на заводе электриком.
Он заходил на территорию завода с пакетом, а вышел уже без. По предварительным данным в одном из зданий завода он заложил СВУ размером 20*40 сантиметров. При этом, судя по камерам, с территории завода Сергей выходил последним.
Сам мужчина родился в украинском городе Изяслав, но проживал и был зарегистрирован в Тюмени — сообщает BAZA
«На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре сегодня произошел взрыв. По предварительной версии, было заложено взрывное устройство», — написал депутат в телеграм-канале.
По его данным, пострадавших и «серьезных разрушений» нет. Причина взрыва не сообщается.
Ранее в пятницу взрыв прогремел в центре Таганрога.
UPD: Мужчина, заложивший взрывное устройство на заводе в Самарской области, работал на заводе электриком.
Он заходил на территорию завода с пакетом, а вышел уже без. По предварительным данным в одном из зданий завода он заложил СВУ размером 20*40 сантиметров. При этом, судя по камерам, с территории завода Сергей выходил последним.
Сам мужчина родился в украинском городе Изяслав, но проживал и был зарегистрирован в Тюмени — сообщает BAZA
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