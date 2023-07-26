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Власти подтвердили взрыв в центре Таганрога
Фото: телеграм-канал Василия Голубева
Власти Ростовской области подтвердили взрыв в центре Таганрога.
«В центре Таганрога по адресу пер. Лермонтовский, 22, у кафе "Чехов сад" взорвалась предположительно ракета. На месте работают спасатели», — сообщил губернатор региона Голубев.
По его словам, погибших нет. «Есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых. Четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол. Информация об ущербе уточняется», — говорится в сообщении.
Позже глава региона добавил, что за медицинской помощью обратились 15 человек. «Все обратившиеся за медпомощью — с легкими травмами от осколков», — заявил Голубев.
Информация о взрыве поступила вечером в пятницу.
«В центре Таганрога по адресу пер. Лермонтовский, 22, у кафе "Чехов сад" взорвалась предположительно ракета. На месте работают спасатели», — сообщил губернатор региона Голубев.
По его словам, погибших нет. «Есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых. Четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол. Информация об ущербе уточняется», — говорится в сообщении.
Позже глава региона добавил, что за медицинской помощью обратились 15 человек. «Все обратившиеся за медпомощью — с легкими травмами от осколков», — заявил Голубев.
Информация о взрыве поступила вечером в пятницу.
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