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Издательства в РФ фиксируют резкий рост спроса на религиозную литературу
Фото: Вечерние Ведомости
Российские издательства фиксируют увеличение спроса на религиозную литературу.
Рост продаж книг на религиозную тематику зафиксирован впервые с 2017 года, пишет РБК со ссылкой на данные издательской группы «Эксмо-АСТ». В прошлые годы религиозная литература демонстрировала падение спроса читателей. Например, 2019 году оно составило 20% год к году, в 2020 — 14%, в 2021 — почти 30%.
По итогам первых шести месяцев 2023 года увеличение спроса в этом сегменте составило 40% в денежном выражении (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), абсолютные цифры в компании не раскрывают.
По данным издания, спрос на книги религиозной тематики подтверждают и данные Ozon. Прирост, по итогам первого полугодия 2023 года, составил 121%.
В книжных сетях и издательствах отмечают, что в топе продаж в категории «религия» такие издания, как «Несвятые святые и другие рассказы» митрополита Тихона (Шевкунова), «Первые шаги к Богу» Павла Островского, «Тибетская книга мертвых», «Сила женской молитвы», «Молитвы о мире и покое» и «Богородица, чудотворные иконы и молитвы к Ней».
Издательства также отмечают увеличение продаж книг по психологии и саморазвитию. При этом история и художественные произведения теряют популярность.
Рост продаж книг на религиозную тематику зафиксирован впервые с 2017 года, пишет РБК со ссылкой на данные издательской группы «Эксмо-АСТ». В прошлые годы религиозная литература демонстрировала падение спроса читателей. Например, 2019 году оно составило 20% год к году, в 2020 — 14%, в 2021 — почти 30%.
По итогам первых шести месяцев 2023 года увеличение спроса в этом сегменте составило 40% в денежном выражении (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), абсолютные цифры в компании не раскрывают.
По данным издания, спрос на книги религиозной тематики подтверждают и данные Ozon. Прирост, по итогам первого полугодия 2023 года, составил 121%.
В книжных сетях и издательствах отмечают, что в топе продаж в категории «религия» такие издания, как «Несвятые святые и другие рассказы» митрополита Тихона (Шевкунова), «Первые шаги к Богу» Павла Островского, «Тибетская книга мертвых», «Сила женской молитвы», «Молитвы о мире и покое» и «Богородица, чудотворные иконы и молитвы к Ней».
Издательства также отмечают увеличение продаж книг по психологии и саморазвитию. При этом история и художественные произведения теряют популярность.
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