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Командование ВС Нигера объявило о солидарности с военными мятежниками
Фото: телеграм-канал МИД РФ
Командование ВС Нигера объявило о солидарности с военными мятежниками.
Это сделано для того, чтобы «предотвратить кровопролитие и сохранить физическую неприкосновенность президента», говорится в сообщении, которое было опубликовано в аккаунте ВС в соцсетях.
«Военное командование <…> решило присоединиться к заявлению Сил обороны и безопасности», — говорится в сообщении.
Также представители командования отметили, что любое внешнее военное вмешательство во внутренние дела страны «грозит катастрофическими последствиями».
Ранее, сразу после сообщений о госперевороте, канцелярия президента заявила, что «армия и национальная гвардия готовы атаковать тех бойцов президентской гвардии, которые поддались эмоциям». В канцелярии добавили, что «это произойдет, если эти люди не одумаются».
В МИД РФ заявили, что «с обеспокоенностью» следят за событиями в Нигере. «С обеспокоенностью следим за развитием обстановки в Республике Нигер, где 26 июля группа нигерских военнослужащих блокировала президентский дворец и заявила об отстранении от власти действующего главы государства М.Базума», — говорится в сообщении МИД РФ.
В ведомстве призвали стороны конфликта «воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путём мирного и конструктивного диалога».
Российским гражданам МИД РФ рекомендовал «воздержаться от не вызванных острой необходимостью поездок в Нигер».
Накануне военные в эфире национального телевидения объявили о госперевороте в стране. Они заявили о свержении президента Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. Президент удерживается в резиденции.
Это сделано для того, чтобы «предотвратить кровопролитие и сохранить физическую неприкосновенность президента», говорится в сообщении, которое было опубликовано в аккаунте ВС в соцсетях.
«Военное командование <…> решило присоединиться к заявлению Сил обороны и безопасности», — говорится в сообщении.
Также представители командования отметили, что любое внешнее военное вмешательство во внутренние дела страны «грозит катастрофическими последствиями».
Ранее, сразу после сообщений о госперевороте, канцелярия президента заявила, что «армия и национальная гвардия готовы атаковать тех бойцов президентской гвардии, которые поддались эмоциям». В канцелярии добавили, что «это произойдет, если эти люди не одумаются».
В МИД РФ заявили, что «с обеспокоенностью» следят за событиями в Нигере. «С обеспокоенностью следим за развитием обстановки в Республике Нигер, где 26 июля группа нигерских военнослужащих блокировала президентский дворец и заявила об отстранении от власти действующего главы государства М.Базума», — говорится в сообщении МИД РФ.
В ведомстве призвали стороны конфликта «воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путём мирного и конструктивного диалога».
Российским гражданам МИД РФ рекомендовал «воздержаться от не вызванных острой необходимостью поездок в Нигер».
Накануне военные в эфире национального телевидения объявили о госперевороте в стране. Они заявили о свержении президента Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. Президент удерживается в резиденции.
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