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Военные Нигера объявили о госперевороте и свержении президента

10.45 Четверг, 27 июля 2023
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Нигере военные объявили о госперевороте в стране.

В эфире национального телевидения они заявили о свержении президента Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа.

Также они заявили о приостановке работы всех учреждений.

Причиной переворота военные называют ухудшающуюся ситуацию с безопасностью и плохое управление. Между тем в местных СМИ сообщают, что военные выступили против планируемого увольнения президентом командующего гвардией.

СМИ со ссылкой на офис Базума пишут, что «остальная» армия якобы не поддержала антигосударственный мятеж представителей гвардии.

Президентский дворец ранее был заблокирован военными президентской гвардии. Сообщается, что президент Нигера находится под стражей. Также по информации в СМИ, там удерживается его семья.

В Нигер в качестве переговорщика отправился президент Бенина Патрис Талон.

В ООН выступили с заявлением по поводу ситуации и призвали освободить президента. «Генеральный секретарь решительно осуждает неконституционную смену правительства в Нигере, о которой было объявлено 26 июля. Он глубоко обеспокоен задержанием президента Мохамеда Базума и беспокоится за его безопасность и благополучие. Он призывает немедленно и без предварительных условий освободить президента», — говорится в сообщении на сайте ООН.

В ООН заявили, что настоятельно призывают все стороны воздерживаться от насилия и соблюдать верховенство закона.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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