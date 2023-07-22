СК РФ предъявил Дарье Треповой окончательное обвинение

– заявил глава СК.

«Трепова пыталась убедить следствие, что якобы не знала о бомбе и думала, что в статуэтке находится устройство для слежения. Однако следственным путем удалось установить, что на самом деле она была осведомлена о том, что передает военкору именно статуэтку со взрывчаткой»,