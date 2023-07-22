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СК РФ предъявил Дарье Треповой окончательное обвинение
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Следственный комитет России предъявил Дарье Треповой, фигурантке уголовного дела о теракте в Санкт-Петербурге, окончательное обвинение.
Как сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин «РИА Новости», ей было предъявлено окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов.
Ранее в СК РФ Трепове инкриминировали совершение преступлений по пункту «б» части 3 статьи 205 и части 4 статьи 222.1 УК (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой).
Напомним, по версии следователей, 2 апреля девушка, выполняя указание неизвестных лиц, принесла в кафе статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее военному блогеру Татарскому (настоящее имя – Максим Фомин). Фомин погиб, также ранения различной степени тяжести получили более 30 человек.
Как сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин «РИА Новости», ей было предъявлено окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов.
Ранее в СК РФ Трепове инкриминировали совершение преступлений по пункту «б» части 3 статьи 205 и части 4 статьи 222.1 УК (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой).
Напомним, по версии следователей, 2 апреля девушка, выполняя указание неизвестных лиц, принесла в кафе статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее военному блогеру Татарскому (настоящее имя – Максим Фомин). Фомин погиб, также ранения различной степени тяжести получили более 30 человек.
«Трепова пыталась убедить следствие, что якобы не знала о бомбе и думала, что в статуэтке находится устройство для слежения. Однако следственным путем удалось установить, что на самом деле она была осведомлена о том, что передает военкору именно статуэтку со взрывчаткой»,
– заявил глава СК.
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