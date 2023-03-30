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СК РФ: Дарье Треповой предъявлено обвинение по делу о теракте
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Дарье Треповой, задержанной по делу о теракте в Санкт-Петербурге, предъявлено обвинение, сообщил СК РФ.
Ей инкриминируется совершение преступлений по п. «б» ч.3 ст.205, ч.4 ст.222.1 УК (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой).
Следствие направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
По версии СК, 2 апреля девушка, выполняя указание неизвестных лиц, принесла в кафе статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее военному блогеру Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин). Фомин погиб, ранения различной степени тяжести получили более 30 человек.
Ей инкриминируется совершение преступлений по п. «б» ч.3 ст.205, ч.4 ст.222.1 УК (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой).
Следствие направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
По версии СК, 2 апреля девушка, выполняя указание неизвестных лиц, принесла в кафе статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее военному блогеру Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин). Фомин погиб, ранения различной степени тяжести получили более 30 человек.
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