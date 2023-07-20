Возрастное ограничение 18+
СМИ: в Барнауле полицейские отпустили мужчину, который ударил девушку бутылкой по голове
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В барнаульском караоке-клубе мужчина ударил незнакомую девушку бутылкой по голове. В полиции он провел три часа, после чего его отпустили.
Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на пострадавшую.
По словам девушки, молодой мужчина, который был не пьян и «выглядел адекватно», предложил ей и ее подруге интим. Девушки отказали и попросили не подходить с такими вопросами. Позже, со слов пострадавшей, мужчина целенаправленно зашел в помещение и со всего размаху ударил ее стеклянной бутылкой по голове, а потом убежал из клуба. Его догнали друзья девушки.
Пострадавшая утверждает, что сотрудники клуба «моментально все отмыли до приезда полиции», в итоге на месте не было ни следов крови, ни осколков. Между тем момент нападения попал на видео, которое было опубликовано в местных телеграм-каналах.
Девушка утверждает, что приехавшие на место полицейские «посмеялись над сложившейся ситуацией» и якобы не хотели брать показания у свидетелей. При этом напавшего на нее мужчину, с ее слов, продержали в полицейском участке всего три часа и отпустили.
Сейчас пострадавшая находится под наблюдением врачей и ждет результаты медэкспертизы. Девушка рассчитывает, что уголовное дело против напавшего на нее мужчины будет возбуждено, в том числе благодаря огласке в СМИ.
Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на пострадавшую.
По словам девушки, молодой мужчина, который был не пьян и «выглядел адекватно», предложил ей и ее подруге интим. Девушки отказали и попросили не подходить с такими вопросами. Позже, со слов пострадавшей, мужчина целенаправленно зашел в помещение и со всего размаху ударил ее стеклянной бутылкой по голове, а потом убежал из клуба. Его догнали друзья девушки.
Пострадавшая утверждает, что сотрудники клуба «моментально все отмыли до приезда полиции», в итоге на месте не было ни следов крови, ни осколков. Между тем момент нападения попал на видео, которое было опубликовано в местных телеграм-каналах.
Девушка утверждает, что приехавшие на место полицейские «посмеялись над сложившейся ситуацией» и якобы не хотели брать показания у свидетелей. При этом напавшего на нее мужчину, с ее слов, продержали в полицейском участке всего три часа и отпустили.
Сейчас пострадавшая находится под наблюдением врачей и ждет результаты медэкспертизы. Девушка рассчитывает, что уголовное дело против напавшего на нее мужчины будет возбуждено, в том числе благодаря огласке в СМИ.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Свердловчанину вынесли приговор за убийство брата
20 июля 2023
20 июля 2023