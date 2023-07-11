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В Ростовской области мужа и жену будут судить за истязание пяти усыновленных детей
Фото: Вечерние Ведомости
В Ростовской области супружескую пару будут судить за истязание пяти усыновленных детей.
По версии следствия, детей систематически били руками и различными предметами, лишали необходимого питания, не обеспечивали бытовые условия.
О постоянных побоях в семье стало известно только после того, как двое детей сбежали из дома.
«О преступлениях супружеской пары стало известно после того, как двое приемных детей ушли из дома и к их поиску подключились сотрудники правоохранительных органов. В ходе беседы о причинах ухода из дома дети рассказали о жестоком обращении в семье», — сообщили в СУ СК по региону.
После возбуждения уголовного дела дети были изъяты у приемных родителей и переданы на воспитание в другие семьи, добавили в СК.
42-летнюю жительницу города Сальск и ее 52-летнего мужа заключили под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, ранее депутат ГД Нина Останина в интервью «Вечерним ведомостям» рассказала о давно назревшей реформе системы опеки. Так, по ее словам, в России необходимо ограничить число опекаемых детей в одной семье.
По версии следствия, детей систематически били руками и различными предметами, лишали необходимого питания, не обеспечивали бытовые условия.
О постоянных побоях в семье стало известно только после того, как двое детей сбежали из дома.
«О преступлениях супружеской пары стало известно после того, как двое приемных детей ушли из дома и к их поиску подключились сотрудники правоохранительных органов. В ходе беседы о причинах ухода из дома дети рассказали о жестоком обращении в семье», — сообщили в СУ СК по региону.
После возбуждения уголовного дела дети были изъяты у приемных родителей и переданы на воспитание в другие семьи, добавили в СК.
42-летнюю жительницу города Сальск и ее 52-летнего мужа заключили под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, ранее депутат ГД Нина Останина в интервью «Вечерним ведомостям» рассказала о давно назревшей реформе системы опеки. Так, по ее словам, в России необходимо ограничить число опекаемых детей в одной семье.
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