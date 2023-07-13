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Суд в Москве до сентября арестовал экс-главу Ростовского областного суда
Фото: Вечерние Ведомости
Экс-глава Ростовского областного суда Елена Золотарева и ее заместитель Татьяна Юрова арестованы до середины сентября.
Решение вынес Басманный суд Москвы.
Напомним, ранее против ростовских судей было возбуждено громкое уголовное дело о коррупции. Экс-начальник регионального управления судебного департамента уже находится в СИЗО.
В деле о многомиллионных взятках упоминаются неустановленные судьи, пишет «Коммерсант». Издание предполагает, что «можно ожидать новых посадок» региональных судей.
В ходе допроса, который проводился следователями главного следственного управления СКР, Золотарева и Юрова свою причастность к взяточничеству отрицали, отмечает издание.
Экс-председатель Ростовского облсуда и ее бывший заместитель были задержаны накануне. По данным ТАСС, ранее Высшая квалификационная коллегия судей РФ разрешила возбудить уголовное дело в отношении экс-главы облсуда о получении семи крупных взяток.
Напомним, в апреле в СМИ появилась информация о том, что ростовских судей подозревают в участии в крупной коррупционной схеме. Тогда сообщалось, что в схеме по вынесению «нужных» проплаченных приговоров замешаны 32 человека.
Решение вынес Басманный суд Москвы.
Напомним, ранее против ростовских судей было возбуждено громкое уголовное дело о коррупции. Экс-начальник регионального управления судебного департамента уже находится в СИЗО.
В деле о многомиллионных взятках упоминаются неустановленные судьи, пишет «Коммерсант». Издание предполагает, что «можно ожидать новых посадок» региональных судей.
В ходе допроса, который проводился следователями главного следственного управления СКР, Золотарева и Юрова свою причастность к взяточничеству отрицали, отмечает издание.
Экс-председатель Ростовского облсуда и ее бывший заместитель были задержаны накануне. По данным ТАСС, ранее Высшая квалификационная коллегия судей РФ разрешила возбудить уголовное дело в отношении экс-главы облсуда о получении семи крупных взяток.
Напомним, в апреле в СМИ появилась информация о том, что ростовских судей подозревают в участии в крупной коррупционной схеме. Тогда сообщалось, что в схеме по вынесению «нужных» проплаченных приговоров замешаны 32 человека.
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