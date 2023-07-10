Жизни пострадавшей на Крымском мосту девочке ничего не угрожает

«Ребенок в сознании, дышит самостоятельно. Специалисты Детской краевой клинической больницы, среди которых анестезиолог-реаниматолог, прилетели санавиацией в Темрюк. На месте консилиум врачей на прямой связи с краевыми специалистами примет решение о дальнейшем лечении и переводе в ДККБ»,