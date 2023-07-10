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Жизни пострадавшей на Крымском мосту девочке ничего не угрожает
Фото: Анна Минькова / t.me/minkovaanna23
Заместительница Губернатора Краснодарского края Анна Минькова заявила в своем телеграм-канале, что жизни пострадавшей при ЧП на Крымском мосту девочке ничего не угрожает.
Стало также известно, что помимо закрытой черепно-мозговой травмы у девочки повреждена грудная клетка. Сейчас она находится в Детской краевой клинической больницы, куда ее доставили из Темрюкской ЦРБ.
Минькова подчеркивает, что медики оказывают всю необходимую помощь в полном объеме. Также с девочкой начали работать психологи.
По данным телеграм-канала SHOT, когда девочку забирали с места происшествия госпитализировали, она не знала, что ее родители погибли. По неподтвержденным данным, пострадавшая могла частично потерять память.
Напомним, что ЧП на Крымского мосту произошло ночью. В результате него погибли двое взрослых и пострадал ребенок.
«Ребенок в сознании, дышит самостоятельно. Специалисты Детской краевой клинической больницы, среди которых анестезиолог-реаниматолог, прилетели санавиацией в Темрюк. На месте консилиум врачей на прямой связи с краевыми специалистами примет решение о дальнейшем лечении и переводе в ДККБ»,
– написала Анна Минькова.
Стало также известно, что помимо закрытой черепно-мозговой травмы у девочки повреждена грудная клетка. Сейчас она находится в Детской краевой клинической больницы, куда ее доставили из Темрюкской ЦРБ.
Минькова подчеркивает, что медики оказывают всю необходимую помощь в полном объеме. Также с девочкой начали работать психологи.
По данным телеграм-канала SHOT, когда девочку забирали с места происшествия госпитализировали, она не знала, что ее родители погибли. По неподтвержденным данным, пострадавшая могла частично потерять память.
Напомним, что ЧП на Крымского мосту произошло ночью. В результате него погибли двое взрослых и пострадал ребенок.
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