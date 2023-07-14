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В результате ЧП на Крымском мосту погибли два человека и пострадал ребенок
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Минувшей ночью на Крымском мосту произошло ЧП. В министерстве здравоохранения Краснодарского края сообщили, что в результате происшествия погибли два человека и пострадала несовершеннолетняя девочка.
По данным ведомства, ребенку поставили предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма.
Известно, что ЧП произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. По данным Минтранса, было повреждено дорожное полотно. Конструкции пролетов, как утверждают в ведомстве, в порядке. Состояние моста продолжают изучать.
Сейчас движение по Крымского мосту закрыто. Водителям, которые хотели воспользоваться паромом, также сообщают, что переправа не работает, пишет оперативный штаб Краснодарского края.
По данным ведомства, ребенку поставили предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма.
«Состояние средней степени тяжести. В настоящий момент для оказания всей необходимой помощи медики региона готовят санитарную авиацию, ребенка доставят в краевое лечебное учреждение»,
– говорится в сообщении.
Известно, что ЧП произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. По данным Минтранса, было повреждено дорожное полотно. Конструкции пролетов, как утверждают в ведомстве, в порядке. Состояние моста продолжают изучать.
Сейчас движение по Крымского мосту закрыто. Водителям, которые хотели воспользоваться паромом, также сообщают, что переправа не работает, пишет оперативный штаб Краснодарского края.
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