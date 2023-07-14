В результате ЧП на Крымском мосту погибли два человека и пострадал ребенок





– говорится в сообщении «Состояние средней степени тяжести. В настоящий момент для оказания всей необходимой помощи медики региона готовят санитарную авиацию, ребенка доставят в краевое лечебное учреждение»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Минувшей ночью на Крымском мосту произошло ЧП. В министерстве здравоохранения Краснодарского края сообщили, что в результате происшествия погибли два человека и пострадала несовершеннолетняя девочка.По данным ведомства, ребенку поставили предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма.Известно, что ЧП произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. По данным Минтранса, было повреждено дорожное полотно. Конструкции пролетов, как утверждают в ведомстве, в порядке. Состояние моста продолжают изучать.Сейчас движение по Крымского мосту закрыто. Водителям, которые хотели воспользоваться паромом, также сообщают, что переправа не работает, пишет оперативный штаб Краснодарского края.