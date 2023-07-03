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В Челябинске запустили петицию за закон против домашнего насилия в России

13.38 Понедельник, 10 июля 2023
Фото: телеграм-канал Уральская феминистская инициатива
В Челябинске запустили петицию с требованием разработать комплекс законодательных мер против домашнего насилия.

Об этом сообщает телеграм-канал Уральская феминистская инициатива.

«Бытовому насилию нет места в обществе. Поэтому мы призываем к кампании за закон против домашнего насилия. В России необходимо обратно запретить побои и ввести меры, которые помогут жертвам домашнего насилия и искоренят само насилие», — пишут активисты. Накануне они развесили соответствующие листовки в Челябинске.

На платформе «Российская общественная инициатива» размещена петиция, в которой активисты предлагают ряд законодательных мер, в том числе экономических. Так, например, предлагается экономическая поддержка пострадавших от насилия женщин с детьми, которым удалось получить развод. По мнению авторов инициативы, женщины терпят домашнее насилие зачастую в силу материальной зависимости от супруга. В петиции предлагается разрешить женщинам в разводе (и с детьми) брать ипотеку под низкий процент и с небольшим первоначальным взносом.

Кроме того, предлагается ряд мер в плане безопасности. Авторы петиции считают необходимым в каждом регионе развивать систему «женских убежищ», где пострадавшие смогут получать временное жилье, моральную и психологическую поддержку.

Предлагается ужесточить наказание за нанесение легких телесных повреждений, а также ввести меры по привлечению неплательщиков алиментов.

Отдельным пунктом выделена работа полиции. Авторы инициативы обращают внимание на то, что сейчас при обращениях о домашнем насилии «скорость приезда полиции составляет до часа». «Необходимо уменьшать срок отклика на обращение в полицию при формулировке "домашнее насилие" <...> Необходимо проводить обучение полицейских и вменять им в ответственность, если приезд на такой выезд был более 20-30 минут»,— говорится в тексте петиции.

Напомним, сегодня в Кемерово судили пятерых полицейских по громкому делу об убийстве 23-летней студентки. Соседи, слышавшие шум и крики жертвы, несколько раз безрезультатно обращались в полицию.

На данный момент петицию подписали 17 565 человек. Против высказались 12 210. Для рассмотрения решения на федеральном уровне осталось 82 435 голосов, сообщается на платформе.

Напомним, в феврале 2017 года Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье (под «побоями» в законе подразумеваются действия, «причинившие физическую боль, но­ не повлекшие последствий»). Если такие побои совершены впервые, они переводятся из разряда уголовных преступлений.

За принятие закона в январе 2017 года проголосовали 380 депутатов ГД, «против» высказались только трое. Закон подвергся критике со стороны правозащитных организаций, НКО, которые помогают жертвам домашнего насилия в РФ.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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