Возрастное ограничение 18+
Песков: Путину доложено о нападении на журналистку Милашину
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путину доложено о нападении на журналистку Елену Милашину.
По словам Пескова, нападение на журналистку и адвоката в Чечне «требует энергичных мер, это очень серьезно», цитируют РИА Новости.
Вопросом занимается омбудсмен Москалькова, добавили в Кремле.
Во вторник в Чечне неизвестные напали на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова.
По словам Пескова, нападение на журналистку и адвоката в Чечне «требует энергичных мер, это очень серьезно», цитируют РИА Новости.
Вопросом занимается омбудсмен Москалькова, добавили в Кремле.
Во вторник в Чечне неизвестные напали на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».