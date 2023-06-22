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Во Франции число задержанных во время уличных протестов выросло до 875
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
По уточненным данным полиции, по меньшей мере 875 человек были задержаны в ночь с четверга на пятницу во время беспорядков в городах Франции.
Пострадали 249 полицейских, пишет Le Parisien со ссылкой на МВД.
По данным издания, в общественных местах минувшей ночью произошло 3880 пожаров. Различные повреждения получили 1919 автомобилей и 492 здания.
В МВД утром в пятницу сообщали, что были задержаны 667 человек.
В СМИ появилась информация о том, что президент Макрон вынужден прервать свой визит в Брюссель из-за масштабных протестов во Франции.
Пострадали 249 полицейских, пишет Le Parisien со ссылкой на МВД.
По данным издания, в общественных местах минувшей ночью произошло 3880 пожаров. Различные повреждения получили 1919 автомобилей и 492 здания.
В МВД утром в пятницу сообщали, что были задержаны 667 человек.
В СМИ появилась информация о том, что президент Макрон вынужден прервать свой визит в Брюссель из-за масштабных протестов во Франции.
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