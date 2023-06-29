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В городах Франции во время массовых беспорядков задержаны 420 человек

10.26 Пятница, 30 июня 2023
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В ночь с четверга на пятницу несколько муниципалитетов Франции вновь охватили беспорядки.

Первая волна прошла во вторник, через несколько часов после убийства полицейским 17-летнего подростка.

Минувшей ночью к охране порядка были привлечены около 40 000 полицейских. В результате ожесточенных столкновений были задержаны по меньшей мере 420 человек, пишет Le Parisien.

Несколько полицейских участков были атакованы, один из них удалось «взять штурмом», полицейские «едва оттеснили» ворвавшихся в здание людей, пишет издание.

В Иль-де-Франс общественный транспорт был вынужден остановить работу в девять часов вечера, так как толпы людей поджигали автобусы и трамваи на городских улицах. В Лилле огонь охватил ратушу и школу, в Рубе был подожжен социальный центр. В Обервилье подожгли целый автобусный парк. В Марселе произошли потасовки между полицией и группой из 100–150 человек, которые пытались возвести баррикады.

В центре Парижа были замечены случаи мародерства. На одной из самых известных улиц Риволи полиция задержала 16 человек «с сумками, обувью и одеждой, украденными из магазинов».

Накануне в Нантере, где жил подросток, прошел марш памяти, в нем приняли участие более шести тысяч человек.

Несколько муниципалитетов объявили о введении комендантского часа. Власти опасаются, что беспорядки продолжатся в ближайшие дни с новой силой.

Президент Франции в четверг провел экстренную встречу с министрами по ситуации в стране. Еще одно антикризисное совещание под руководством Макрона запланировано на сегодня.

По данным СМИ, полицейскому, стрелявшему в подростка, было предъявлено обвинение в умышленном убийстве.

Обновлено. Утром в пятницу глава МВД Франции сообщил, что минувшей ночью были задержаны 667 человек.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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Чиновники больше года под разными предлогами не сносят незаконный забор в Екатеринбурге

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