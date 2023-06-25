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Во Франции убийство подростка полицейским привело к массовым беспорядкам
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Пригороды Парижа минувшей ночью охватили массовые беспорядки. По данным СМИ, задержаны около двух десятков человек.
Люди вышли на улицы через несколько часов после убийства 17-летнего подростка, которое произошло в Нантере, одном из крупнейших пригородов Парижа. По подозрению в «умышленном убийстве» был задержан сотрудник полиции.
На данный момент от правоохранителей и очевидцев поступает разные версии произошедшего. Следователи предполагают, что парень, который ехал в машине и нарушил несколько правил дорожного движения, был остановлен и после разговора с сотрудниками правопорядка якобы отказался выполнять их требования. Предположительно, подросток бросился на полицейских, после чего один из них применил оружие.
Очевидцы приводят другую версию. По их словам, видимого конфликта и перепалки не было, а полицейский выстрелил в водителя в упор, когда тот завел машину и поехал. Пуля попала в левую часть груди, подросток скончался от полученных травм.
В прокуратуре Парижа отметили, что парень ранее привлекался к ответственности за вождение без прав и отказ подчиняться требованиям полиции. 38-летний сотрудник полиции взят под стражу. Уголовное дело возбуждено по факту умышленного убийства лицом, наделенным властью, пишет Le Parisien.
После смерти подростка в Нантере вспыхнули беспорядки, которые ближе к полуночи перекинулись на другие пригороды Парижа. Люди поджигали автобусные остановки и мусорные баки, подожжено несколько машин. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ для разгона. Некоторые жители района, где произошло убийство, возвели баррикады, чтобы не пропускать полицейских.
По данным Le Parisien, минувшей ночью были задержаны два десятка человек.
Люди вышли на улицы через несколько часов после убийства 17-летнего подростка, которое произошло в Нантере, одном из крупнейших пригородов Парижа. По подозрению в «умышленном убийстве» был задержан сотрудник полиции.
На данный момент от правоохранителей и очевидцев поступает разные версии произошедшего. Следователи предполагают, что парень, который ехал в машине и нарушил несколько правил дорожного движения, был остановлен и после разговора с сотрудниками правопорядка якобы отказался выполнять их требования. Предположительно, подросток бросился на полицейских, после чего один из них применил оружие.
Очевидцы приводят другую версию. По их словам, видимого конфликта и перепалки не было, а полицейский выстрелил в водителя в упор, когда тот завел машину и поехал. Пуля попала в левую часть груди, подросток скончался от полученных травм.
В прокуратуре Парижа отметили, что парень ранее привлекался к ответственности за вождение без прав и отказ подчиняться требованиям полиции. 38-летний сотрудник полиции взят под стражу. Уголовное дело возбуждено по факту умышленного убийства лицом, наделенным властью, пишет Le Parisien.
После смерти подростка в Нантере вспыхнули беспорядки, которые ближе к полуночи перекинулись на другие пригороды Парижа. Люди поджигали автобусные остановки и мусорные баки, подожжено несколько машин. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ для разгона. Некоторые жители района, где произошло убийство, возвели баррикады, чтобы не пропускать полицейских.
По данным Le Parisien, минувшей ночью были задержаны два десятка человек.
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