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Житель Приморья, который пронзил стрелой женщину и поджег соседа, арестован на два месяца

15.55 Среда, 28 июня 2023
Россия и мир
Фото: Минздрав Приморья
Суд во Владивостоке на 1 месяц и 29 суток заключил под стражу 63-летнего мужчину, которого обвиняют в покушении на убийство двух человек. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Напомним, в приморском поселке Трудовое произошла ссора между местными жителями, в результате один из участников конфликта поджег соседа и выстрелил в женщину из «предмета, снаряженного стрелой». Все трое были госпитализированы.

Позже в краевом Минздраве уточнили, что в женщину выстрелили из ружья для подводной охоты, она чудом осталась жива. «Жительница поселка Трудовое чудом осталась жива после ранения стрелой, выпущенной из ружья для подводной охоты. По мнению врачей, такое ранение считается смертельным, в этом случае стрела не задела жизненно важные органы», — сообщили в Минздраве, уточнив, что «пациентка с гарпуном в шее сохраняла спокойствие».

По словам врачей, у пострадавшей была частично повреждена щитовидная железа, после удаления инородного тела железу удалось сохранить.
Операция длилась полтора часа. «На утро, после операции, женщина уже улыбалась, спокойно разговаривала, прошла осиплость голоса, восстановилось глотание. В принципе женщина родилась "в рубашке"», — цитируют хирурга в региональном Минздраве. Сейчас пациентка готовится к выписке.

Второй пострадавший получил ожоги 60% тела. Сосед поджег его с помощью легковоспламеняющейся жидкости.

По версии СК, причиной ссоры стало «выявление нерационального использования электричества».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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