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В Приморье 63-летний мужчина поджег соседа и ранил стрелой женщину во время ссоры из-за электричества
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В приморском поселке Трудовое произошла ссора между местными жителями, в результате один из участников конфликта поджег соседа и выстрелил в женщину из «предмета, снаряженного стрелой». Все трое были госпитализированы.
Конфликт произошел вечером в воскресенье, 25 июня, из-за спора об электричестве.
«Мужчина 1958 года рождения в результате конфликта с местными жителями поджег легковоспламеняющуюся жидкость из баллона в отношении мужчины 1976 г.р., причинив потерпевшему обширные ожоги 60% тела. Затем фигурант выстрелил из предмета, снаряженного стрелой, в женщину 1981 г.р., насквозь пронзив шею потерпевшей», — уточнили в прокуратуре.
В СК по региону добавили, что пострадали сосед подозреваемого и председатель садоводческого некоммерческого товарищества. Причиной ссоры, по данным ведомства, стало «выявление нерационального использования электричества подозреваемым».
Всем троим понадобилась госпитализация. Подозреваемый также получил ожоги и находится на стационарном лечении, добавили в прокуратуре.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство в отношении двух лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом.
Посёлок Трудовое расположен в 33 километрах от Владивостока.
Конфликт произошел вечером в воскресенье, 25 июня, из-за спора об электричестве.
«Мужчина 1958 года рождения в результате конфликта с местными жителями поджег легковоспламеняющуюся жидкость из баллона в отношении мужчины 1976 г.р., причинив потерпевшему обширные ожоги 60% тела. Затем фигурант выстрелил из предмета, снаряженного стрелой, в женщину 1981 г.р., насквозь пронзив шею потерпевшей», — уточнили в прокуратуре.
В СК по региону добавили, что пострадали сосед подозреваемого и председатель садоводческого некоммерческого товарищества. Причиной ссоры, по данным ведомства, стало «выявление нерационального использования электричества подозреваемым».
Всем троим понадобилась госпитализация. Подозреваемый также получил ожоги и находится на стационарном лечении, добавили в прокуратуре.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство в отношении двух лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом.
Посёлок Трудовое расположен в 33 километрах от Владивостока.
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