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Производитель антидепрессанта «Золофт» возобновляет поставки в Россию
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Производитель антидепрессанта «Золофт» возобновляет поставки препарата в Россию.
Соответствующее уведомление получил Росздравнадзор, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. «22 июня 2023 года компания-производитель уведомила Росздравнадзор о возобновлении поставок препарата "Золофт" на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении (в ведомстве не уточнили страну изготовления этого препарата).
Прошлой осенью поставки антидепрессанта «Золофт» в российские аптеки были приостановлены. Тогда в российском подразделении американского производителя сообщили, что причина временной приостановки «в технических проблемах на производстве».
Антидепрессант «Золофт» (действующее вещество сертралин) — селективный ингибитор обратного захвата серотонина, продается в аптеках строго по рецепту.
Напомним, траты жителей РФ на антидепрессанты за девять месяцев 2022 года выросли на 70% по сравнению с предыдущим годом и составили 5 млрд рублей.
Соответствующее уведомление получил Росздравнадзор, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. «22 июня 2023 года компания-производитель уведомила Росздравнадзор о возобновлении поставок препарата "Золофт" на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении (в ведомстве не уточнили страну изготовления этого препарата).
Прошлой осенью поставки антидепрессанта «Золофт» в российские аптеки были приостановлены. Тогда в российском подразделении американского производителя сообщили, что причина временной приостановки «в технических проблемах на производстве».
Антидепрессант «Золофт» (действующее вещество сертралин) — селективный ингибитор обратного захвата серотонина, продается в аптеках строго по рецепту.
Напомним, траты жителей РФ на антидепрессанты за девять месяцев 2022 года выросли на 70% по сравнению с предыдущим годом и составили 5 млрд рублей.
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