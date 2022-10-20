Траты россиян на антидепрессанты выросли на 70% и составили 5 млрд рублей
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Россияне купили 8,4 млн упаковок антидепрессантов с января по сентябрь текущего года. Это на 48% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Траты жителей РФ на антидепрессанты за девять месяцев 2022 года выросли на 70% по сравнению с прошлым годом и составили 5 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (оператор системы цифровой маркировки «Честный знак»).
Продажи успокоительных тоже заметно выросли — на 44%. Россияне в этом году купили 108 млн упаковок успокоительных и потратили на эти лекарства 13,9 млрд рублей. Эта сумма на 56% больше, чем в прошлом году.
Где чаще всего покупают антидепрессанты:
Москва (1,3 тыс. упаковок на 10 тыс. лиц взрослого населения)
Санкт-Петербург (1,2 тыс.)
Московская область (976)
Карелия (939)
Ростовская область (909)
Где чаще всего покупают успокоительные:
Псковская область (14 тыс. упаковок на 10 тыс. лиц взрослого населения)
Тверская область (13 тыс.)
Тамбовская область (12,9 тыс.)
Липецкая область (12,8 тыс.)
Смоленская область (12,7 тыс.)
Аналитики утверждают, что запасов антидепрессантов хватит более чем на семь месяцев, а успокоительных — на шесть месяцев.
Траты жителей РФ на антидепрессанты за девять месяцев 2022 года выросли на 70% по сравнению с прошлым годом и составили 5 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (оператор системы цифровой маркировки «Честный знак»).
Продажи успокоительных тоже заметно выросли — на 44%. Россияне в этом году купили 108 млн упаковок успокоительных и потратили на эти лекарства 13,9 млрд рублей. Эта сумма на 56% больше, чем в прошлом году.
Где чаще всего покупают антидепрессанты:
Москва (1,3 тыс. упаковок на 10 тыс. лиц взрослого населения)
Санкт-Петербург (1,2 тыс.)
Московская область (976)
Карелия (939)
Ростовская область (909)
Где чаще всего покупают успокоительные:
Псковская область (14 тыс. упаковок на 10 тыс. лиц взрослого населения)
Тверская область (13 тыс.)
Тамбовская область (12,9 тыс.)
Липецкая область (12,8 тыс.)
Смоленская область (12,7 тыс.)
Аналитики утверждают, что запасов антидепрессантов хватит более чем на семь месяцев, а успокоительных — на шесть месяцев.
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