РИА Новости: поставки антидепрессанта «Золофт» в российские аптеки приостановлены
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Поставки антидепрессанта «Золофт» в российские аптеки приостановлены, пишут РИА Новости.
В российском подразделении американского производителя сообщили, что причина временной приостановки «в технических проблемах на производстве».
Антидепрессант «Золофт» (действующее вещество сертралин) — селективный ингибитор обратного захвата серотонина, продается в аптеках строго по рецепту.
Ранее стало известно, что траты жителей РФ на антидепрессанты за девять месяцев 2022 года выросли на 70% по сравнению с прошлым годом и составили 5 млрд рублей. Россияне купили 8,4 млн упаковок антидепрессантов с января по сентябрь текущего года. Это на 48% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Аналитики утверждают, что запасов антидепрессантов в аптеках хватит более чем на семь месяцев.
В российском подразделении американского производителя сообщили, что причина временной приостановки «в технических проблемах на производстве».
Антидепрессант «Золофт» (действующее вещество сертралин) — селективный ингибитор обратного захвата серотонина, продается в аптеках строго по рецепту.
Ранее стало известно, что траты жителей РФ на антидепрессанты за девять месяцев 2022 года выросли на 70% по сравнению с прошлым годом и составили 5 млрд рублей. Россияне купили 8,4 млн упаковок антидепрессантов с января по сентябрь текущего года. Это на 48% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Аналитики утверждают, что запасов антидепрессантов в аптеках хватит более чем на семь месяцев.
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