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РПЦ: икону Рублева перенесут в храм Христа Спасителя 4 июня
Россия и мир
Фото: телеграм-канал «Третьяковка официально»
«Троицу» Рублева перенесут в храм Христа Спасителя 4 июня. Икона будет находиться там до 18 июня, заявили в РПЦ.
Напомним, ранее Третьяковская галерея отказалась передать РПЦ икону Андрея Рублева на праздник Троицы. Экспертиза показала, что икона в «нестабильном» состоянии и пока должна находиться в реставрационной мастерской.
Позже пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что «согласована схема», по которой «Троица» Рублева все-таки будет перемещена в храм.
В РПЦ утверждают, что во время пребывания в храме икона будет находиться «под наблюдением сотрудников Третьяковской галереи при строгом контроле температурно-влажностного режима, требуемого для сохранения памятника».
4 июня богослужение в храме Христа Спасителя совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После литургии до 18 июня икона «будет доступна для поклонения верующих».
Напомним, ранее в РПЦ заявили, что надеются на возврат иконы «на историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры». Представители церкви рассчитывают, что икона займет свое место в соборе «на века».
Напомним, ранее Третьяковская галерея отказалась передать РПЦ икону Андрея Рублева на праздник Троицы. Экспертиза показала, что икона в «нестабильном» состоянии и пока должна находиться в реставрационной мастерской.
Позже пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что «согласована схема», по которой «Троица» Рублева все-таки будет перемещена в храм.
В РПЦ утверждают, что во время пребывания в храме икона будет находиться «под наблюдением сотрудников Третьяковской галереи при строгом контроле температурно-влажностного режима, требуемого для сохранения памятника».
4 июня богослужение в храме Христа Спасителя совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После литургии до 18 июня икона «будет доступна для поклонения верующих».
Напомним, ранее в РПЦ заявили, что надеются на возврат иконы «на историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры». Представители церкви рассчитывают, что икона займет свое место в соборе «на века».
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