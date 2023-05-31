Возрастное ограничение 18+
Депутаты ГД предлагают разрешить людям с судимостью служить по контракту в военное время
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
В ГД внесен законопроект, который предлагает разрешить гражданам с судимостью поступать на службу по контракту в период мобилизации, «военного положения» и «военного времени».
Авторы законопроекта утверждают, что в регионах России в последнее время «выявлено значительное количество граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, из числа тех, с кем контракт не может быть заключен». В частности, речь идет о россиянах, имеющих судимость.
Депутаты уточняют, что сейчас, по закону, эта категория граждан может быть призвана на военную службу по мобилизации (за исключением осужденных по тяжким и особо тяжким статьям). «Представляется целесообразным применить аналогичный подход на период мобилизации, период военного положения и на военное время и к гражданам, имеющим судимость, и желающим поступить на военную службу по контракту», — говорится в пояснительной записке к документу.
Также депутаты предлагают «на указанные периоды» разрешить поступать на контрактную службу тем, кто признан ограниченно годными и при этом не имеют заболеваний, «перечень которых будет определяться Минобороны России».
Законопроект внесен депутатами ГД от «Единой России» Картаполовым и Красовым (председателем и первым заместителем председателя комитета по обороне).
Авторы законопроекта утверждают, что в регионах России в последнее время «выявлено значительное количество граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, из числа тех, с кем контракт не может быть заключен». В частности, речь идет о россиянах, имеющих судимость.
Депутаты уточняют, что сейчас, по закону, эта категория граждан может быть призвана на военную службу по мобилизации (за исключением осужденных по тяжким и особо тяжким статьям). «Представляется целесообразным применить аналогичный подход на период мобилизации, период военного положения и на военное время и к гражданам, имеющим судимость, и желающим поступить на военную службу по контракту», — говорится в пояснительной записке к документу.
Также депутаты предлагают «на указанные периоды» разрешить поступать на контрактную службу тем, кто признан ограниченно годными и при этом не имеют заболеваний, «перечень которых будет определяться Минобороны России».
Законопроект внесен депутатами ГД от «Единой России» Картаполовым и Красовым (председателем и первым заместителем председателя комитета по обороне).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Свердловским погорельцам, у которых не было документов на участки, намерены бесплатно выделить землю
31 мая 2023
31 мая 2023