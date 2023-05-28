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В Краснодарском крае на территорию Ильского НПЗ упал беспилотник
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Краснодарском крае на территорию Ильского НПЗ упал беспилотник.
Это уже второе ЧП на нефтеперерабатывающих заводах в регионе за сутки — в среду утром о пожаре на Афипском НПЗ сообщили власти региона. Причиной, предположительно, стало падение беспилотника.
«По сообщению ЕДДС Северского района, около 4 утра на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода предположительно упал неустановленный беспилотный аппарат. В результате падения аппарат разбился, инфраструктура завода не повреждена, пожара не произошло», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края, уточняя, что «угрозы жизни населения нет», никто не пострадал.
В 9.20 упавший аппарат в целях безопасности был уничтожен взрывотехниками, добавили в штабе.
Напомним, 28 мая в оперштабе заявили, что в ночь с субботы на воскресенье была «совершена попытка приблизиться к территории Ильского НПЗ нескольких неустановленных беспилотных аппаратов». Все они были «нейтрализованы».
Это уже второе ЧП на нефтеперерабатывающих заводах в регионе за сутки — в среду утром о пожаре на Афипском НПЗ сообщили власти региона. Причиной, предположительно, стало падение беспилотника.
«По сообщению ЕДДС Северского района, около 4 утра на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода предположительно упал неустановленный беспилотный аппарат. В результате падения аппарат разбился, инфраструктура завода не повреждена, пожара не произошло», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края, уточняя, что «угрозы жизни населения нет», никто не пострадал.
В 9.20 упавший аппарат в целях безопасности был уничтожен взрывотехниками, добавили в штабе.
Напомним, 28 мая в оперштабе заявили, что в ночь с субботы на воскресенье была «совершена попытка приблизиться к территории Ильского НПЗ нескольких неустановленных беспилотных аппаратов». Все они были «нейтрализованы».
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