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Губернатор Краснодарского края сообщил о пожаре на Афипском НПЗ
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
Губернатор Краснодарского края Кондратьев сообщил о пожаре на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. Предварительная причина — удар беспилотника.
«В Северском районе пожар на территории Афипского НПЗ. Горит одна из установок по перегонке мазута. Предварительная причина — прилет БПЛА», — написал рано утром глава региона.
Позже он сообщил, что огонь удалось локализовать на площади в 100 квадратных метров. К 4:30 пожар ликвидировали. Пострадавших нет.
Афипский НПЗ является одним из самых крупных нефтеперерабатывающих производств на юге России, сообщается на сайте предприятия. Численность сотрудников составляет порядка 1500 человек.
«В Северском районе пожар на территории Афипского НПЗ. Горит одна из установок по перегонке мазута. Предварительная причина — прилет БПЛА», — написал рано утром глава региона.
Позже он сообщил, что огонь удалось локализовать на площади в 100 квадратных метров. К 4:30 пожар ликвидировали. Пострадавших нет.
Афипский НПЗ является одним из самых крупных нефтеперерабатывающих производств на юге России, сообщается на сайте предприятия. Численность сотрудников составляет порядка 1500 человек.
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