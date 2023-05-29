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Минобороны РФ: Москву атаковали восемь беспилотников
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Минобороны РФ официально прокомментировали утреннюю атаку беспилотников в Москве и регионе. В ведомстве назвали ЧП «террористической атакой».
«Сегодня утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москва. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены», — заявили в Минобороны.
Три из них, по данным ведомства, подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и «отклонились от намеченных целей». Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье, заявили в министерстве.
Проверку проводит СК РФ. «В результате падения беспилотных летательных аппаратов в нескольких зданиях в Москве есть незначительные повреждения. Кроме того, ряд беспилотных летательных аппаратов был сбит силами российской ПВО на подлете к Москве», — в свою очередь заявили в СК.
После утренней атаки беспилотников в Москве за медпомощью обратились два человека, утверждают власти города.
Утром 30 мая в Москве беспилотники попали в жилые дома.
«Сегодня утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москва. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены», — заявили в Минобороны.
Три из них, по данным ведомства, подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и «отклонились от намеченных целей». Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье, заявили в министерстве.
Проверку проводит СК РФ. «В результате падения беспилотных летательных аппаратов в нескольких зданиях в Москве есть незначительные повреждения. Кроме того, ряд беспилотных летательных аппаратов был сбит силами российской ПВО на подлете к Москве», — в свою очередь заявили в СК.
После утренней атаки беспилотников в Москве за медпомощью обратились два человека, утверждают власти города.
Утром 30 мая в Москве беспилотники попали в жилые дома.
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