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Собянин: после атаки беспилотников в Москве за медпомощью обратились два человека
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
После утренней атаки беспилотников в Москве за медпомощью обратились два человека, утверждают власти города.
«По информации от медицинских служб города, в данный момент никто из жителей домов, повреждённых БПЛА, серьёзно не пострадал. За медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале.
По его словам, на местах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи.
Утром 30 мая в Москве беспилотники попали в жилые дома. Несколько дронов были сбиты в регионе.
«По информации от медицинских служб города, в данный момент никто из жителей домов, повреждённых БПЛА, серьёзно не пострадал. За медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале.
По его словам, на местах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи.
Утром 30 мая в Москве беспилотники попали в жилые дома. Несколько дронов были сбиты в регионе.
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