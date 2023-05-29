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Беспилотники попали в два жилых дома в Москве, жильцов эвакуировали
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В Москве беспилотники попали в жилые дома. Жителей эвакуировали на время работы экстренных служб.
Официально на данный момент подтверждена информация о двух беспилотниках в столице. «В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА. Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры», — заявил в телеграм-канале мэр Москвы Собянин, не уточнив, где именно расположены дома.
Ранее он написал, что повреждения получили несколько зданий. «Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал», — заявил Собянин.
В МЧС сообщили, что беспилотники попали в два жилых дома — один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве. «Беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на Профсоюзной, 98. Разрушены фасад и остекление дома. Пострадавших нет», — пишут РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Такой же инцидент, по данным агентства, случился в 24-этажном жилом доме на улице Атласова в Новомосковском административном округе.
В свою очередь, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе ПВО сбила несколько дронов. Он призвал жителей области сохранять спокойствие. «Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Прошу жителей сохранять спокойствие. Все экстренные службы работают. Будем информировать», — написал Воробьев.
В телеграм-каналах появилась информация о том, что в атаке на регион якобы участвовали 25 беспилотников. По данным Baza, большую часть из них сбили силы ПВО в Подмосковье, часть беспилотников якобы зацепились за деревья и провода, так как летели на сверхмалой высоте. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Официально на данный момент подтверждена информация о двух беспилотниках в столице. «В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА. Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры», — заявил в телеграм-канале мэр Москвы Собянин, не уточнив, где именно расположены дома.
Ранее он написал, что повреждения получили несколько зданий. «Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал», — заявил Собянин.
В МЧС сообщили, что беспилотники попали в два жилых дома — один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве. «Беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на Профсоюзной, 98. Разрушены фасад и остекление дома. Пострадавших нет», — пишут РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Такой же инцидент, по данным агентства, случился в 24-этажном жилом доме на улице Атласова в Новомосковском административном округе.
В свою очередь, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе ПВО сбила несколько дронов. Он призвал жителей области сохранять спокойствие. «Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Прошу жителей сохранять спокойствие. Все экстренные службы работают. Будем информировать», — написал Воробьев.
В телеграм-каналах появилась информация о том, что в атаке на регион якобы участвовали 25 беспилотников. По данным Baza, большую часть из них сбили силы ПВО в Подмосковье, часть беспилотников якобы зацепились за деревья и провода, так как летели на сверхмалой высоте. Официального подтверждения этой информации пока нет.
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