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Губернатор Кондратьев подтвердил падение двух беспилотников утром в Краснодаре
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Евгения Наумова
Губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что утром в Краснодаре упали два беспилотника.
«Причиной утреннего происшествия на ул. Морской в краевом центре стало падение двух беспилотников. Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала», — написал глава региона в телеграм-канале.
По его словам, обошлось без жертв. В ближайшее время власти будут восстанавливать поврежденные здания. Ранее мэр города Евгений Наумов сообщил, что в зданиях были разбиты около двух десятков окон.
Утром в пятницу в региональном оперативном штабе заявили, что на улице Морская в районе здания 54/2 произошел «хлопок». В соцсетях появилась информация о беспилотниках.
«Причиной утреннего происшествия на ул. Морской в краевом центре стало падение двух беспилотников. Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала», — написал глава региона в телеграм-канале.
По его словам, обошлось без жертв. В ближайшее время власти будут восстанавливать поврежденные здания. Ранее мэр города Евгений Наумов сообщил, что в зданиях были разбиты около двух десятков окон.
Утром в пятницу в региональном оперативном штабе заявили, что на улице Морская в районе здания 54/2 произошел «хлопок». В соцсетях появилась информация о беспилотниках.
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