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В центре Краснодара произошел взрыв
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Утром в пятницу в центре Краснодара произошел взрыв, об этом в соцсетях пишут очевидцы.
В оперативном штабе заявили, что на улице Морская в районе здания 54/2 произошел «хлопок», повреждены кровля здания и окна, горения нет.
По словам губернатора Вениамина Кондратьева, жертв и пострадавших нет.
«По происшествию в Краснодаре. В социальных сетях распространяется много разной информации и видео. Убедительная просьба ко всем жителям — сохраняйте спокойствие и доверяйте только проверенным источникам информации. Сейчас на улице Морской работают экстренные службы и правоохранительные органы. Выясняются причины произошедшего», — написал глава региона.
На месте ЧП находится мэр Краснодара Евгений Наумов. По его словам, на улице Морской повреждены офисное здание, жилой дом. «В 5-этажке по Гаражной, 77/1 частично повыбивало окна. В рядом стоящем частном доме повреждена кровля. После работы экстренных служб приступим к восстановлению повреждённых зданий», — заявил мэр города.
В местных пабликах появилась информация о якобы эвакуации людей, в администрации города эту информацию назвали фейком. «В социальных сетях пишут об эвакуации людей на улице Морской, эта информация не соответствует действительности», — заявили в администрации.
В оперативном штабе заявили, что на улице Морская в районе здания 54/2 произошел «хлопок», повреждены кровля здания и окна, горения нет.
По словам губернатора Вениамина Кондратьева, жертв и пострадавших нет.
«По происшествию в Краснодаре. В социальных сетях распространяется много разной информации и видео. Убедительная просьба ко всем жителям — сохраняйте спокойствие и доверяйте только проверенным источникам информации. Сейчас на улице Морской работают экстренные службы и правоохранительные органы. Выясняются причины произошедшего», — написал глава региона.
На месте ЧП находится мэр Краснодара Евгений Наумов. По его словам, на улице Морской повреждены офисное здание, жилой дом. «В 5-этажке по Гаражной, 77/1 частично повыбивало окна. В рядом стоящем частном доме повреждена кровля. После работы экстренных служб приступим к восстановлению повреждённых зданий», — заявил мэр города.
В местных пабликах появилась информация о якобы эвакуации людей, в администрации города эту информацию назвали фейком. «В социальных сетях пишут об эвакуации людей на улице Морской, эта информация не соответствует действительности», — заявили в администрации.
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